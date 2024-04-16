إبراهيم نور الدين: بيريرا ومجلس اتحاد الكرة وراء تواجدي في لقاء القمة

قال إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري ان البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة وراء تواجدي في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ولم أسعى للمباراة نهائياً.



وأضاف الحكم الدولي في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة mbc : " مررنا بفترات صعبة المرحلة الماضية " التحكيم المصري" ولم يقدم الإعلام المصري الدعم لنا خاصة وان لدينا حكام دوليين كبار يشاركون في البطولات الكبرى وفوجئنا باللجوء للتحكيم الأجنبي مرة اخرى ومطالبة الأندية والاعلام بالاعتماد على التحكيم الأجنبي ".

وتابع " البرتغالي بيريرا اجتمع معنا عقب المباراة وقدم لنا التهنئة على الآداء الجيد ولم أسعى لإدارة المباراة لأعلن اعتزالي موضحا انه تلقى إشادة وحب كبير من الجميع عقب نهاية المباراة وتعرضت لضغوط كبيرة قبل المباراة لكنني راضي عن آدائي بنسبة مليون المية".