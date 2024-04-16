جوميز: الزمالك استحق الفوز بالقمة.. وكنا قادرين على زيادة عدد الأهداف

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه استحق الفوز على الأهلي في مباراة القمة.

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا على الأهلي بنتيجة ٢-١، في لقاء القمة مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجل من الجولة العاشرة للدوري.

وقال جوميز - في تصريحاته عقب اللقاء - "واجهنا منافسا قويا اليوم وهو الأهلي، ولكن نجحنا في تحقيق فوز مهم، وكنا قادرين على تسجيل عدد أكبر من الأهداف بعد خلق العديد من الفرص خلال اللقاء".

وأضاف جوميز، "تراجع الأداء في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، ولذلك أشركت محمد شحاتة وسيد عبد الله في وسط الملعب، وأثق بشدة في كل لاعبي الفريق، والتغييرات التي أجريتها كانت مفيدة للغاية للزمالك".