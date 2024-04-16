نجم الزمالك السابق: من يصف احتفالات اللاعبين بالمبالغة عنده «تسلخات نفسية».. فيديو

أكد تامر عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الزمالك قدم مباراة جيدة للغاية أمام الأهلي خلال مباراة قمة الدوري، التي حسمها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال تامر عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «من ينكر أن الزمالك لعب كرة حلوة في مباراة اليوم إما جاهل أو متجاهل».

وقال تامر عبد الحميد أيضًا: «من ينكر احتفال جمهور الزمالك يبقى جاحد.. أحنا ليه مستكترين على جمهور الزمالك الفرحة ونتهمه بالمبالغة في الاحتفالات ومن يصف احتفالات الزمالك بالمبالغة عنده ىتسلخات نفسية»، مضيفًا: «الهدف من ذلك هو اغتيال فرحة جمهور الزمالك».

وحول لاتأثير غيابات الزمالك على أداء الفريق في المباراة، قال تامر عبد الحميد: «أحمد سيد زيزو يعتبر من غيابات الزمالك المؤثرة في اللقاء لأنه خرج مصابًا بعد دقائق من بداية اللقاء، ومن أبرز الغيابات يوسف أوباما ومصطفى شلبي وشيكابالا».

واعتبر عبد الحميد أن شيكابالا عامل ضغط إيجابي للزمالك في الملعب وليس عاملًا سلبيًا.

ورأى تامر عبد الحميد أن مباراة الزمالك كانت في الدقائق الأخيرة يمكن أن تصل إلى نتيجة 4-1، ولكن القرارات الخطأ في الهجمات المرتدة هو سبب عدم زيادة الأهداف، حسب قوله.