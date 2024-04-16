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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجمبري بالزبدة والثوم

الجمبري
الجمبري

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل الجمبري المقشر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .

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طريقة عمل الجمبري بالزبدة والثوم

المكونات:

500 غرام من الجمبري المقشّر والمنظّف
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
4 فصوص من الثوم المهروس
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
عصير نصف ليمونة
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الجمبري بالزبدة والثوم

سخّن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضف الزبدة. انتظر حتى يذوب الزبدة وتصبح رغوتها ذهبية اللون.
أضف الثوم المهروس إلى المقلاة وقلبه لمدة 30 ثانية حتى ينتشر رائحته.
أضف قطع الجمبري إلى المقلاة وقلبها جيدًا لتتغطى بالزبدة والثوم. اترك الجمبري يطهو لمدة 3-4 دقائق حتى يتغير لونه ويصبح ورديًا ومطهوًا تمامًا.
قم بتبطين الجمبري بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق وقلبه لضمان توزيع التوابل بالتساوي.
أضف عصير الليمون وقلب المكونات مرة أخرى لمدة دقيقة إضافية.
قدم الجمبري اللذيذ المطهو بالزبدة والثوم في طبق التقديم ورش بقليل من البقدونس المفروم للتزيين.
يمكن تقديمه مع الأرز المبخر أو الخبز المحمص كوجبة رئيسية شهية.
تذكر أن زمن طهو الجمبري يعتمد على حجمه، لذا قد تحتاج إلى زمن أطول إذا كان الجمبري كبيرًا. تأكد من عدم طهو الجمبري بشكل مفرط لمنعه من أن يصبح قاسيًا وجافًا.

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