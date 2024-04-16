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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعمل في 3 دول..

فرصة للاستثمار.. شركة عالمية تطرح أسهمها في سوق دبي المالي

ارشيفي
ارشيفي

كشفت شركة​ سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية «سبينس» و«ويتروز» و«الفير» في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وفي المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، الثلاثاء، عـن نيّتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وستطرح الشركة 900,000,000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.


وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ فجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير ش.ذ.م.م؛ المساهم الوحيد في الشركة؛ («المساهم البائع») المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.


كما سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى ؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية. 


ومن المقرر أن؛ تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين

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