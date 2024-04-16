كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

طرح الفنان علي الحجار اغنيته الجديدة "أجمل حاجة" عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "أجمل حاجة"، يتعاون فيها مع الفنان صلاح عبد الله مؤلفا لكلمات الأغنية ومن ألحان وتوزيع شادي مؤنس.

ويحيى الفنان على الحجار حفلا جديد من سلسلة حفلات المشروع الغنائي “100 سنة غنا” وذلك داخل دار الأوبرا يوم 28 إبريل الحالى.

ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر أغانى القديمة وبعض الأغاني التراثية من زمن الفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الاوبرا.

قال "الحجار" :" لم يواجهني معوقات، وقمنا بعمل عقود جديدة، ولكن واجهني بها بعض الصعوبات وخصوصا أن العقد الجديد هناك بند بضرورة وجود ملكية فكرية للاغاني التي نقدمها لذلك لجأت للأوبرا لانهم يمتلكون حقوق مجموعة كبيرة من الاغاني.



وتوجه بالشكر لرئيس دار الاوبرا لحضورة رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.

وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنها فكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنيةونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أنيخرج للنور قريبا".