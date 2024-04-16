الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة

خوف من توقف المولدات



طالب برنامج الأغذية العالمي مجددًا بحل كارثة غزة المستمرة في يومها ال193 من حرب الابادة الصهيونية.

وذكر البرنامج الأممي أنه لكي نتغلب على المجاعة في غزة نحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع للمناطق الأشد احتياجًا.

كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة، وهو ما يقول بإدانة للكيان.

يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة صحة غزة من أنها تخشى توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها في المستشفيات بعد مرور 193 يوما من العدوان.

وطالبت صحة غزة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات كهرباء جديدة أو العمل على عودة الخطوط للمستشفيات.