عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوف من توقف المولدات

الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة

معاناة وإبادة لأهالي
معاناة وإبادة لأهالي غزة

 


طالب برنامج الأغذية العالمي مجددًا بحل كارثة غزة المستمرة في يومها ال193 من حرب الابادة الصهيونية.

وذكر البرنامج الأممي أنه لكي نتغلب على المجاعة في غزة نحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع للمناطق الأشد احتياجًا.

كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن  إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة، وهو ما يقول بإدانة للكيان.

يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة صحة غزة من أنها تخشى توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها في المستشفيات بعد مرور 193 يوما من العدوان.

وطالبت صحة غزة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات كهرباء جديدة أو العمل على عودة الخطوط للمستشفيات.

برنامج الأغذية العالمي حل كارثة غزة ال193 حرب الابادة الصهيونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

قائد القوات البرية الإيراني: جاهزون للرد على أي تهديد في أقل وقت ممكن

المستشار الألماني يوبخ مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بسبب انتقاداته لإسرائيل

رغم التهديد الإسرائيلي لإيران .. مسئولون صهاينة يعترفون بهزيمة الاحتلال

قراصنة يخترقون مواقع إسرائيلية حساسة تخص مفاعل ديمونا

وزير خارجية الاحتلال يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

لا ترد على إيران.. أوروبا توجه رسالة حاسمة لـ نتنياهو

الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات.. نمو بأكثر من 5%

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإمارات هذا العام

ترشيحاتنا

السيسي: وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

الكرملين يكشف موقفه من دعوة ماكرون لهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

بعد انتهاء الإجازة| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

منتشر جدا .. طرق علاج برد المعدة سريعا

بمهرجان كان.. فيلم شرق 12 يشارك في مسابقة أسبوع المخرجين

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

فيديو

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ