مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة يقدمها أفضل المعلمين بتعليمات من وزير التعليم.. خبراء تربويون يشيدون بالقرار.. وأولياء الأمور: الوزارة خايفة على ولادنا

قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وقرر الوزير تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية، على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

وأصدر الدكتور رضا حجازي توجيهاته بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

خبراء التعليم يشيدون بالقرار

من جانبه، أشاد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، بالقرار، مؤكداً أن التوجيه بعقد مراجعات نهائية مجمعة للطلاب قبل الامتحانات يعمل على استعادة المدرسة لدورها التربوي وتحملها المسئولية بشكل كامل عن تعليم الطلاب وإيمان الوزارة والمعلمين بأن التعليم رسالة وليس وظيفة، وسوف يكون لهذا القرار مردود إيجابي يتمثل في:

استعادة الثقة بين كل من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسة، وتعميق الشعور بالولاء والانتماء للمدرسة وللنظام التعليمي، وفتح آفاق جديدة لجذب الطلاب للمدرسة وربطهم بها ومساعدتهم على التخلي تدريجيا عن التمسك بالدروس الخصوصية، وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب ومحط اهتمامهم ومحور انتباههم، وتخفيف حدة التوتر والقلق لدى الطلاب لأنهم يحصلون على المراجعة داخل المدرسة التي تعد جزءا أساسيا من النظام التعليمي الذي يتم تقويمهم وفقا لأهدافه، والتأكد من تحقق نواتج التعلم بشكل جيد والحصول على تغذية راجعة عن أداء المعلمين طوال فترة الدراسة وإتاحة الفرصة لاكتشاف نقاط القصور والمبادرة لعلاجها قبل الامتحانات، والمحافظة على وقت الطالب وعدم إهداره أو تبديد مجهوده في التنقل بين الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، وتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتخليصهم من أعباء الدروس الخصوصية.

فيما قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه لأول مرة منذ فترة، تنظم وزارة التربية والتعليم مراجعات عامة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي”، أن هذا القرار من شأنه إعادة الثقة مرة أخرى بين الطلاب وأولياء الأمور و وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن هذا القرار سيتيح الفرصة للطلاب من مختلف المستويات الاقتصادية للاستفادة، ما سيحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار شوقي إلى أن القرار سيقلل من استغلال معلمي الدروس الخصوصية للطلاب أثناء المراجعات، حيث إن مراجعات الدروس الخصوصية تستنزف أموال أولياء الأمور.

وأشاد بحرص وزارة التربية والتعليم على اختيار أفضل المعلمين التربويين المتخصصين لتقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، مؤكدا أن هذه ميزة غير متوفرة في مراجعات الدروس الخصوصية.

وذكر أن إشراف الوزارة والمديريات على هذه المراجعات سوف يسمح بضبطها وعدم وقوع أي اختراق للقواعد فيها.

أمهات مصر: وزير التعليم يستجيب للأهالي ويحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجاب لرغبة ومطالب أولياء الأمور بإجراء مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، مؤكدة أنه دائم الاستجابة.

وأشادت بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجاري، فضلا عن تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة لتدريس المراجعات، وتحديد 3 مقار في كل إدارة تعليمية، ووضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

وقدمت الشكر لوزير التعليم والوزارة لحرصهم الدائم على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.