إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وتبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في في إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان وهم هاجر. رع. ا 22 سنة وجيهان. ع. ع 52 سنة وفريدة. خ. ع 3 شهور وعلي 55 سنة وخالد 25 سنة وعلي. وخ. ع 3 سنوات مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.