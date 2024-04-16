عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محافظ المنيا: طرح مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق

استمرار طرح السلع الغذائية المدعمة بمراكز المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وتبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في في إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان وهم هاجر. رع. ا 22 سنة وجيهان. ع. ع 52 سنة وفريدة. خ. ع 3 شهور وعلي  55 سنة وخالد 25 سنة وعلي. وخ. ع 3 سنوات مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

الأجهزة الأمنية بالمنيا الحملات الرقابية الرقابية على الأسواق الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ملاكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: طرح مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق

ترشيحاتنا

50 إسرائيليا أنهوا حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة جراء الحرب

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتـ ل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ