محمد الليثي يكشف أسباب فوز الزمالك على الأهلي في القمة أمس

كشف الإعلامى محمد الليثى في تصريحات له عن أسباب خسارة الأهلي للقمة أمام الزمالك.

وقال "تشكيل خاطئ في الأهلي من كولر 100 % ومش مفهوم اللعب لأول مرة بكوكا وكريم وليد في الديفندر وموديست في الهجوم

ومين بيلعب فين مستر كولر خسر الأهلي بسبب التدوير الغريب في المراكز.

وتابع، فجأة تلاقي عمر كمال جناح ايمن وفجأة تلاقي رضا سليم شوية يمين وشوية شمال وتلاقي افشة ديفندر ولاعب وسط مهاجم

والأهلي عنده مشكلة كبيرة في الدفاع هناك ارتباك واخطاء رهيبة للمدافعين وفي اجهاد كبير على رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وطبيعي يتراجع مستوى الاتنين ".

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا " تشكيل ولا أروع في الزمالك من جوميز برافو انه ثبت التشكيلة اللي كسبت الاتحاد وكمان أضاف ليهم سيف الجزيري المعروف بتألقه في الماتشات الكبيرة امام الأهلي الجزيري نفسه سبب من أسباب فوز الزمالك قدم ماتش العمر وسجل هدفين ولا أروع ولا اجمل من الاختراق وسرعة رد الفعل والتركيز وكان رجل المباراة ".

وأشار محمد الليثى قائلا " دفاع الزمالك مع جوميز اختلف كتير في تماسك وفي تركيز وفي رقابة لصيقة للمهاجمين ومفيش هفوات من حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي ".

وتابع محمد الليثى حديثه قائلا " غياب كهربا عن الأهلي مؤثر جدا ..كهربا لاعب موهوب ومتحرك وسبب رئيسي في فوز الأهلي على الزمالك في الفترة الأخيرة وغيابه عن مؤثر جدا هجوميا.

وأختتم محمد الليثى حديثه قائلا " ناصر ماهر وده لوحده حدوتة لاعب موهوب جدا شفناه في اكتر من مركز صانع العاب وديفندر تالت وجناح ايسر

وعنده دقة رهيبة في التمرير ".