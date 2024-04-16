جانتس: إسرائيل سترد على إيران في المكان والزمان والطريقة المناسبة

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل ستختار الزمان والمكان للرد على الهجوم الإيراني بطائرات بدون طيار وصواريخ الذي وقع السبت الماضي.

وأضاف وزير الحرب الإسرائيلي أن "إيران مشكلة عالمية وإقليمية، وهي تشكل أيضًا تهديدًا لإسرائيل لذلك يجب على العالم أن يتحرك ضدها عسكريا ويفرض عقوبات عليها من أجل وقف عدوانها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "لقد ناقشت هذا الأمر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في اليوم الأخير، وستعمل إسرائيل معهم على تعزيز ذلك".

وفي هذا السياق، فإن تعزيز عمليات التطبيع، التي ستخلق انقلاباً استراتيجياً في المنطقة ضد المحور الإيراني، سيخدم هذا الغرض وإسرائيل ستتصرف بحكمة استراتيجية وسترد في المكان والزمان والطريقة التي تختارها وهذا ليس المكان المناسب للتوضيح.

وبالانتقال إلى مسألة الحرب في غزة، يقول جانتس إن عودة الرهائن "ليست واجبا أخلاقيا من الدرجة الأولى فحسب، بل هدفا استراتيجيا رئيسيا في الحرب"، ويعد بمواصلة العمل على إعادتهم إلى وطنهم.

وفيما يتعلق بمسألة تجنيد اليهود المتشددين، يقول إن المحادثات مستمرة ويرفض فكرة "التسوية السياسية" التي من شأنها حماية إعفاءات طلاب المدارس الدينية باعتبارها تضر بالأمن الإسرائيلي.