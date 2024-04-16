إصابة أجنبي في معركة بالأسلحة البيضاء أمام معرض سيارات شهير بفيصل

أصيب أجنبي الجنسية في معركة بالأسلحة البيضاء، أمام معرض سيارات شهير بشارع فيصل غرب الجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، بوقوع مشاجرة ووجود مصاب أمام معرض سيارات شهير أول شارع فيصل، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث فرقة الغرب، والمقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم، أصيب خلالها شخص سوداني الجنسية، جرى نقله إلى المستشفى للعلاج، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسسات الواقعة كاملة وضبط طرفيها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.