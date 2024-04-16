أي حاجة برة الكورة.. تعليق مثير من ميدو بعد فوز الزمالك على الأهلي

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق علي فوز الزمالك أمس علي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس:" مش عارف ليه دايما ⁧‫#الاهلاوية‬⁩ بيدوروا على حاجات بره الكورة تبرر اي خسارة يا اما الحكم يا اما الجمهور يا اما الملعب يا اما الهوا يا ضغط الماتشات او الإصابات المره دي بقى جديدة السبب الرئيسي للخسارة هم حاملي الكرات!! ".

وتابع :" الحقيقة ان ⁧‫#الاهلي‬⁩ عنده مدرب مغرور مكسب ماتش نهائي الكاس رغم غلطات المدرب القاتلة وسوء مستوى فريقه خليته يفتكر انه ممكن يكسب ⁧‫#الزمالك‬⁩ بأي حد! ومفيش حد حواليه ينصحه ان ماتش ⁧‫#الديربي‬⁩ كبير مهما كان المنافس بعيد وان نتيجته ليها توابع في المدرج وفي المكتب!! هارد لك لأصحابي الاهلاوية بنفكركم الزمالك هيفضل كبير مهما حاولتم تقللوا منه..عاش الزمالك اكبر قلعة رياضية في ⁧‫#مصر‬⁩ ".



وكان الأهلي قد تعرض للخسارة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقييمت بينهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.