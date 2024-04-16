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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري المشترك

صدى البلد

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول "بول" فالنتينو فيرى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والمالاوية ، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع المالاوية عن تقديره لدور مصر الفاعل فى دعم ركائز السلام والإستقرار داخل القارة الإفريقية .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والمالاوية.

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