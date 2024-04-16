سيدات يد الأهلي| طبيبة الفريق: حالة رحمة محمد مستقرة ومطمئنة

أكدت الدكتورة روض عيد، رئيسة الجهاز الطبي بفريق سيدات اليد بالنادي الأهلي، سلامة رحمة محمد لاعبة الفريق بعد إجرائها أشعة في أحد المستشفيات بمدينة وهران الجزائرية.

أوضحت الطبيبة أن الأشعة أثبتت إصابة رحمة بشد في عضلات الرقبة والظهر، نتيجة ارتطامها بلاعبة فريق دي جي إس بي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقالت إن رحمة بحالة جيدة ومستقرة، وسوف تغادر المستشفى لتلتحق ببعثة الفريق فور انتهاء الإجراءات.

وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي قد حصد المركز الثالث ببطولة السوبر الإفريقي التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 29-20 في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي قبل قليل.