تعليق غير متوقع من مفيدة شيحة بشأن فوز الزمالك على الأهلي

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، جماهير نادي الزمالك بمناسبة تحقيق أبناء ميت عقبة الفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري العام، مشيرة إلى أن الزمالك هزم الأهلي بعد 21 عام من آخر مرة في الدور الأول في الدوري العام.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على فضائية قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن وكتاب الله احنا مبسوطين ليكوا، وفرحانين لكم وقدموا مباراة حلوة وجميلة، واحنا مبسوطين لأنكم مبسوطين بعد الفوز على النادي الأهلي.

وتابعت مفيدة شيحة، أن مش عارفة ازعل من فرحتي بفرحتكم، و الزمالك يحقق أول فوز على الأهلي في الدوري منذ ٤ سنوات.