5 خطوات.. مفيدة شيحة تكشف طريقة سحرية للعودة للحياة الطبيعية بعد الأعياد 

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن عودة الحياة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مشيرة إلى أن اليوم تبدأ عودة العمل بعد فترة الإجازة والتي قاربت أسبوع تقريبا.

وأضافت مفيدة شيحة، أن عودة الحياة بعد العيد وانتهاء شهر رمضان المبارك، متابعة أن مع بداية شهر رمضان أو العيد تجد البعض يردد كلمه بعد رمضان او بعد العيد.

وتابعت مفيدة شيحة، أنه ليس هناك جواب واحد صحيح لهذا السؤال، فالعودة إلى الحياة العادية بعد العيد قد تختلف باختلاف الثقافات والأوضاع الشخصية. ومع ذلك، وهذه بعض النصائح التي قد تساعد في هذه العملية، اولا تخطيط الوقت: حدد الأهداف التي ترغب في تحقيقها بعد العيد وقم بتنظيم يومك لتحقيق هذه الأهداف.

وتابعت مفيدة شيحة، انه ثانيا التدرب على الصبر، و قد يحتاج بعض الوقت للتكيف مع تغييرات الروتين بعد انتهاء العيد، لذا يجب أن تتحلى بالصبر، وثالثا العناية بالصحة النفسية، وخذ وقتًا للاسترخاء والتأمل، وممارسة الأنشطة التي تساعدك في الاسترخاء مثل الرياضة أو القراءة، رابعا العودة التدريجية، ولا تحاول استعادة كل شيء في لحظة واحدة، بل عود إلى روتينك التدريجياً.

وأكملت انه خامسا التواصل مع الآخرين، و قم بمشاركة أفكارك ومشاعرك مع الأصدقاء والعائلة، واطلب الدعم إذا احتجت، وهذه النصائح قد تساعد في التخفيف من تأثير التغييرات بعد العيد وتسهيل عودتك إلى الحياة العادية.