مفيدة شيحة تكشف سبب غيابها عن برنامجها لمدة شهر ونصف

افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، بالتهنئة بمناسبة الأعياد وعيد الفطر المبارك.

مفيدة شيحة تكشف سبب غيابها عن الشاشة

وقالت مفيدة شيحة: كل سنة وانتم طيبين وحشتوني ونعترف ونقر أننا تأخرنا عليكم في العودة للظهور مرة أخرى، مبررة سبب الغياب، بقولها: "مرض سهير خلى مليش نفس اطلع من غيرها، واخدنا شهر ونص اجازة وطلعنا من جديد".

وأضافت مفيدة شيحة، أن كل الناس كانت بتسأل عن عودة البرنامج وعودة الإعلامية سهير جودة بعد مرضها، مستدركة:"نرجع انهاردة بعد فترة غياب كبيرة بسبب مرض سهير وشهر رمضان الكريم".