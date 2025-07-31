رئيس جامعة الأزهر لـ «الخريجين»: أنتم حملة ميراث النبوة

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم احتفالية تخريج الدفعة (44) من خريجي كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة التي أقيمت في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التربية للبنين بالقاهرة.

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة للخريجين وأسرهم، ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

أجنحة جامعة الأزهر

وأوضح رئيس الجامعة أن لجامعة الأزهر جناحين: الأول تعليمي، والثاني دعوي، مشيرًا إلى أن كلية الدعوة الإسلامية بعلمائها الأجلاء تحمل عبء الجانب الدعوي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ووجه رئيس الجامعة الخريجين إلى ضرورة الاستمرار في الجد والاجتهاد، لافتًا إلى أن التخرج ليس نهاية المطاف؛ بل هو بداية الطريق.

مشاعل الوسطية

كما وجه رئيس الجامعة إدارة الكلية للسعي جاهدة في ثقل خبرات ومهارات الطلاب خلال مرحلة الدراسة حتي يكون الخريج ملمًّا بمتطلبات العصر، ويعي ويدرك تمامًا فقه الواقع، خاصة أن الكلية زاخرة بالعلماء الذين يشار إليهم بالبنان، إضافة إلى أن خريجيها يحملون مشاعل الوسطية والاعتدال في مختلف المراكز الإسلامية بأنحاء العالم.

وفي نهاية كلمته دعا للخريجين بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن الحياة مدرسة كبيرة يجب أن نجد ونجتهد فيها.

وفي الختام قامت إدارة كلية الدعوة الإسلامية بتكريم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ومنحته درع الكلية؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية حت أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة.

جدير بالذكر أن كلية الدعوة الإسلامية تعد من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.