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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بنصف ثمن الفلاجشيب.. أرخص موبايل رائد من سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

في الوقت الذي تقترب فيه بعض هواتف الفلاجشيب من الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونج، توفر شركة سامسونج عددًا من الخيارات المختلفة لمستخدميها بفارق سعري كبير مع الحفاظ على المواصفات الفائقة. 

ويعد هاتف Galaxy S23 FE أرخص هاتف رائد من سامسونج حيث يضم بطارية كبيرة مع شاشة ممتازة، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع معالج قوي يقدم أداءًا سريعًا. 

 

وحصل سامسونج  Galaxy S23 FE على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج  Galaxy S23 FE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية .

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S23 FE بمعالج مميز من شركة  سامسونج من نوع  Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام،  وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 14.

يتوفر هاتف  سامسونج Galaxy S23 FE في السوق المصري بسعر حوالي 27 ألف و995 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

هواتف الفلاجشيب أرخص هاتف رائد من سامسونج هاتف Galaxy S23 FE سامسونج سامسونج Galaxy S23 FE

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