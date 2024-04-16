الأقصر تمثل مصر عالميا بمبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة السيد اللواء ا ح مهندس احمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، اختيار شركة" مياه الأقصر" بمبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية بعد اشادة مُمثلو بنك التعمير الألماني (KFW)والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)والرابطة الهولندية للمياه (Dutch Water)، بالتعاون الذي تم من خلال شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مع البعثة بمحافظة الأقصر خلال زيارتها يومي الاثنين والثلاثاء 24و25 مارس 2024، لعمل مقابلات للعاملين بالشركة بقطاعاتها المختلفة ، والمقابلة الشخصية التي تمت مع رئيس الشركة، ومناقشته في مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، كما تم مناقشة مدى أهمية وفائدة المبادرة لشركة الأقصر.

ياتى ذلك بدعم القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجهود التي تقوم بها وزارة الاسكان والمرافق متمثلة في وحدة ادارة المشروعات بوزارة الاسكانPMU) ( والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهود محافظة الأقصر في تقديم كافة أوجه الدعم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر.



وتهنئ الشركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، باختيار الشركة الذي تم بناءً على معدلات النمو والاداء فى تطور مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والدوافع الوطنية التى يتبناها رئيس الجمهورية والسيد وزير الاسكان والشركة القابضة ويضعها المحافظ ضمن اولى اهتماماته بالمحافظة داعما ومحفزا لتقديم افضل الخدمات للمواطنين بمحافظة الاقصر.



واستعرضت شركة مياه الاقصر مؤشرات الاداء التي تمت في المشروعات الجاري تنفيذها (مشروعات صرف صحى تمويل بنك التنمية الافريقى - مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة) والاجراءات الحاسمة التى تتبناها شركة مياه الاقصر ، وتضع ضمن اولوياتها التطوير المستمر فى القدرات المادية والبشرية للارتقاء بمستوى الخدمة كإحدى الاهداف الرئيسية التي وضعها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ويتبناها اللواء رئيس مجلس الادارة وجميع القيادات الشابة بشركة مياه الاقصر .



وكانت ألمانيا وهولندا ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، قد أعلنوا عن إنشاء مبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية (UWCI) في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كالتزام أساسي لخطة العمل المتعلقة بالمياه والأهداف الدولية لخطة 2030. وستركز المبادرة على تسريع وتيرة التحول في مرافق المياه الحضرية في جميع أنحاء العالم وتعبئة التمويل لتحسين الأداء والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ وتحسين الوصول إلى الفئات السكانية المحرومة.