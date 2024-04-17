مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

في تطور مفاجئ ومثير، قدّم الإعلامي الشهير أحمد شوبير تقريرًا مثيرًا يكشف عن أحداث مثيرة للجدل في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على التفاصيل الهامة التي كشف عنها شوبير وعلى تداعياتها على عالم كرة القدم المصرية.

