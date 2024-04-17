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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة

في تطور مفاجئ ومثير، قدّم الإعلامي الشهير أحمد شوبير تقريرًا مثيرًا يكشف عن أحداث مثيرة للجدل في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على التفاصيل الهامة التي كشف عنها شوبير وعلى تداعياتها على عالم كرة القدم المصرية.
 

الزمالك شوبير كرة القدم الكرات الحدث الدوري الممتاز

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مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

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