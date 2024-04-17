بسعر لن تصدقه وإمكانيات خارقة.. كاميرا «Insta360 X4» المقاومة للماء

إذا كنت تبحث عن كاميرا بإمكانيات أفضل، لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وذلك سواء للذكرى أو للتواصل مع الآخرين، يمكنك شراء كاميرا" Insta360 X4 " والتي تتمتع بميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K، عند 30 إطار لكل ثانية أو تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 100 إطار لكل ثانية و تدعم الكاميرا أيضا تسجيل فيديو بدقة 5.7K عند معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية.

وفقا لموقع "insta360" تأتي كاميرا" Insta360 X4 "من فئة الكاميرات 360 درجة، وتدعم ترميز H.265، كما تعزز الكاميرا بمعدل بث إلى 200 ميجابت في الثانية.

تأتي كاميرا " Insta360 X4 " بنمط “Me” والذي يدعم التركيز على المستخدم ليكون داخل الإطار دائماً، لذا لن يحتاج المستخدم لمعالجة اللقطات لاحقاً.

كاميرا مقاومة للماء

تدعم كاميرا " Insta360 X4 " نمط “MaxView” ولتسجيل مقاطع فيديو بمجال رؤية 170 درجة وعلى الجانب الآخر تضم الكاميرا شاشة بخاصية اللمس وبحجم 2.5 بوصة، كما تأتي الكاميرات بواقي للعدسات قابل للإزالة لمنع الخدوش

تأتي كاميرا Insta360 X4 بميزة دعم مقاومة الماء وذلك عند عمق 10 أمتار تحت الماء ومن المقرر أن تتوفر الكاميرا على أمازون بسعر 500 دولار.