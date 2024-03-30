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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل اقتصادي ببطارية ضخمة يغزو الأسواق

Itel S24
Itel S24

كشفت شركة آيتل Itel الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets360"، يتميز هاتف آيتل الجديد Itel S24، بشاشة مثقوبة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بدقة HD +، ومعدل تحديث 90 هرتز وذروة سطوع تبلغ 480 شمعة في المتر المربع.

 

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سعر ومواصفات هاتف آيتل الجديد Itel S24


وتحت الغطاء، يحتوي هاتف Itel S24، على معالج ميدياتك من نوع Helio G91، مما يوفر أداء كافيا للمهام اليومية، ويأتي مع 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x

وذلك إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي من نوع eMMC، يمكن تمديدها أيضاً حتى 128 جيجابايت عبر فتحة بطاقة "microSD".

 هاتف آيتل Itel S24

ويتمتع هاتف Itel S24، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مزودة بمستشعر سامسونج ISOCELL HM6، ومصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو، ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة المستخدم itel OS 13 في الأعلى.

ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدوم لمدة تصل إلى أسبوع بشحنة واحدة، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 وات، وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف ووظيفة التعرف على الوجه لقفل الهاتف الذكي وفتحه Face Unlock.

ومن المحتمل أن يتوفر هاتف Itel S24 للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 98 دولار (أي ما يعادل 4.640 جنيها مصريا)، وهو يأتي بخيارات ألوان هي: الأبيض والأزرق والأسود.

 هاتف آيتل Itel S24
أيتل Itel Itel S24 ايتل S24 هاتف آيتل الجديد

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