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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

برخص التراب.. أوبو تطرح هاتفا A1s و A1i للشباب

بسعر لن تصدقه بأمكانيات
بسعر لن تصدقه بأمكانيات لن تجدها من قبل ..أوبو تطرح هاتفا

بامكانيات عالية وسعر معقول طرحت شركة أوبو النقاب عن هاتفا  A1s و A1i، ويأتي هاتف Oppo A1s بشاشة نوعها IPS LCD وبدقة قدرها  6.72  بوصة وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

ووفقا لموقع “gadgets360 ”يأتي  هاتف Oppo A1s   مزود بكاميرا أمامية بدقة  8 ميجابكسل، وبكاميرا تعد مزدوجة في الخلف،  بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبكاميرا أخرى مساعدة وبدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Oppo A1s  بمعالج Dimensity 6002 من ميدياتيك، ومزود في الوقت نفسه  بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت و مساحة تخزين داخلية قد تصل إلى 512 جيجابايت.

أما عن بطارية هاتف  Oppo A1s فهو يضم بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وبقوة قدرها 33 واطًا تقريبا.

فيما يتعلق بسعر هاتف Oppo A1s فقد يبدأ من نحو 165 دولارًا أمريكي، ويأتي بثلاثة ألوان هي الأسود والأرجواني والأخضر.

وأما عن هاتف Oppo A1i فهو يأتي بشاشة قياسها 6.56 بوصة  من نوع IPS LCD وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ومع كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل أما عن الكاميرا الخلفية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل أما عن سعر الهاتف فيبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا

شركة اوبو هاتف Oppo A1s كاميرا امامية ذاكرة عشوائية الكاميرا الخلفية مساحة تخزين

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