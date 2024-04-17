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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء نحو 117 ألف شخص بسبب الفيضانات في كازاخستان|شاهد

فيضانات كازاخستان
فيضانات كازاخستان

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء ما يقرب من 117 ألف شخص بسبب الفيضانات في  دولة آسيا الوسطى.

وقالت الوزارة في بيان إن حوالي 16000 شخص عادوا بالفعل إلى منازلهم، حيث انحسرت المياه في بعض المناطق.

وأضافت الوزارة أن عمليات الإجلاء استمرت في شمال كازاخستان وأكتوبي ومناطق غرب كازاخستان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية، ان أكثر من خمسة آلاف منزل لا تزال مغمورة بالمياه، على الرغم من عودة قرابة 12 ألف شخص إلى منازلهم، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ونجمت هذه الفيضانات عن أمطار غزيرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتسارع ذوبان الثلوج، وتفكك الجليد الشتوي الذي يغطي الأنهار والجداول. وفي أورنبرغ، إحدى أكثر المدن تضرراً بالمنطقة الروسية التي تحمل الاسم نفسه والمتاخمة لكازاخستان، غمرت مياه نهر الأورال جزئياً بعض الطرق وتدفقت إلى المناطق السكنية، مُحوّلة الأحياء إلى بِرك.

وفي أورنبورغ، بلغت الفيضانات أعلى مستوياتها». وقالت وزارة حالات الطوارئ إنه جرى إجلاء نحو 14 ألف شخص من أورنبورغ ومحيطها، بينما غمرت المياه أكثر من 11 ألف منزل. ويواصل عمال الإنقاذ وسلطات إنفاذ القانون مساعدة السكان على مغادرة منازلهم، السبت.

وتلتقط السلطات السكان الذين يجري إجلاؤهم باستخدام شاحنات كبيرة تابعة للشرطة يمكنها المرور عبر المياه. ومن بينهم يختلط الأطفال الذين يرتدون أحذية المطر مع البالغين الذين يحملون حقائب سفر، أو حتى أقفاص حيواناتهم الأليفة.

 

الفيضانات في كازاخستان عمليات الإجلاء

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