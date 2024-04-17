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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام الإنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية

صدى البلد

أوضحت هيئة الدواء المصرية بعض الاحتياطات المهمة اللي يجب اتباعها وقت استخدام الإنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية، وهي:

* قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية .. مثل:
• موانع الحمل الغير موضعية
• الستيرويدات الغير موضعية
• أدوية الغدة الدرقية
• مدرات البول

* قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية... زي:


• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.
•بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل 
• اسبرين

كما تؤكد الهيئة على ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.

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