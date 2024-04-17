احتياطات يجب اتباعها عند استخدام الإنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية

أوضحت هيئة الدواء المصرية بعض الاحتياطات المهمة اللي يجب اتباعها وقت استخدام الإنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية، وهي:

* قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية .. مثل:

• موانع الحمل الغير موضعية

• الستيرويدات الغير موضعية

• أدوية الغدة الدرقية

• مدرات البول

* قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية... زي:



• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.

•بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل

• اسبرين

كما تؤكد الهيئة على ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.