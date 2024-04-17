إحالة 57 موظفا من المقصرين في عملهم للتحقيق بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط في العمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز بلبيس وديرب نجم وفاقوس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر رئاسة مركز ومدينة بلبيس كذلك عدم حضور ١ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم تواجد ٢٢ من العاملين بمقر إدارة هندسة الطرق والنقل بديرب نجم التابعة لمديرية الطرق والنقل بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد ٣٢ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بفاقوس التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.