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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

المدينة الآمنة بفاقوس تنظم 30 ندوة توعوية ودينية و12 معرضا

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتنظيم 30 ندوة توعوية و12 معرضا خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المدينة الآمنة " واحة أمان " بفاقوس مشيرا الي أهمية مشروع المدينة الأمنة للسيدات لتمكين السيدات إقتصادياً وتحسين سبل المعيشة وتقديم التوعية المجتمعية لهن من خلال الندوات المختلفة لكونها أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة وتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية 2030، لافتاً أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات.

 

ومن جانبها استعرضت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية الأنشطة التي تم تنظيمها داخل المدينة الآمنة "واحة أمان " خلال الـ ٣ أشهر الماضية حيث تم تنفيذ عدد (30) ندوة توعوية ودينية بعنوان ( الزراعة في مصر واهميتها - الصحة النفسية للمرأة - الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع - السمنة - السعادة الأسرية "افهمنى" -الأنيميا وطرق الوقاية منها - السلام مع النفس والمجتمع - القيمة المجتمعية والأخلاقية والتربية الحسنة - التعليم ضرورة شرعية ووطنية دينية - دور المرأة في تربية الأبناء - اساسيات التفصيل - حرب الشائعات - تقدير القيم في المجتمع -الصحة النفسية وعلاقتها بالصحة الجسدية - الصحة النفسية للمرأة - الدروس المستفادة من رحلة الإسراج والمعراج - فضائل شهر شعبان - ليلة النصف من شعبان - كيفية الاستعداد لشهر رمضان ومجالس القرآن - الثقافة للمجتمع – وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى - المشكلة السكانية وابعادها - التغذية في رمضان - الإستعداد لشهر رمضان - الدعاء في رمضان -الإقبال على تلاوة القرأن الكريم في رمضان -الحديث عن أبواب الرحمة في شهر رمضان الكريم -الدعاء وآدابة -زكاة الفطر -فضل الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ) وذلك بالتعاون مع وحدتى حماية الطفل والسكان برئاسة مركز فاقوس ،وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف و الإدارة الصحية و الإدارة الاجتماعية بفاقوس.

استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراكز شباب الشرقية

كما تم تنظيم عدد (12) معرض مؤقت يوم الإثنين من كل أسبوع ، شارك فيهم عدد (30) عارض وعارضة وتخصيص يوم رياضى ، يوم السبت من كل أسبوع ، يتم فيه تدريب السيدات على الإعداد البدنى واليوجا والكادرى.

الاستراتيجية الوطنية 2030 الاستعداد لشهر رمضان التمكين الاقتصادي الزراعة في مصر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العنف ضد المرأة المشكلة السكانية

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