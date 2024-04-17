عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم: جميع مدارس مصر ومناهجها تحت رقابتنا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يقدم للطلاب ويدرس  في المدارس ضمن منظومة  التعليم المصري "أمن قومي". 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" :لا توجد مدرسة في مصر إلا وتراقبها وزارة التربية والتعليم وتراقب أمنها المعلوماتي المرتبط بالمحتوى المعرفي  الذي يلقن للطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تعمل على ربط الطلاب بسوق العمل وتطوير آدائهم ومهاراتهم ، مشيراً إلى أنه لا توجد وظائف ثابتة، حيث أن وظائف المستقبل اختلفت

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في زيادة عدد المدارس من 3 مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ بداية إنشائها عام 2018، لتصل الى ما يزيد على 70 مدرسة وهناك خطة لزيادة عدد المدارس التكنولوجية لتصل إلى 200 مدرسة تكنولوجية في المستقبل القريب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لديها خطة استراتيجية للتعليم الفني، ويعد عامل التشغيل أهم العوامل ضمن رؤية الوزارة وتطوير مهارات طلاب "التعليم الفني" وربطه بالاقتصاد المصري، بالأهم هو جودة التعليم، فالتعليم ليس بالكم ولكن بالكيف  ولابد من دراسة التحديات وتطويرها، وهناك خطة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستند على 5 محاور أساسية لتحسين جودة التعليم الفني، منها تحسين جودة التعليم بإنشاء هيئة جديدة مختصة " اتقان "   وتطوير معايير جودة التعليم، وتحسين مهارات المعلمين  فالمعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية  وبناء مناهج تعليمية جديدة  مبنية على أسس"  منهجية الجدارات، ومشاركة رجال الاعمال وأصحاب المشروعات  لتشغيل وتطوير مهارات  الطلاب وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ونجحت وزارة التربية والتعليم من خلال خلق مسارات جديدة للطلاب وإنشاء  جامعات تكنولوجية جديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ