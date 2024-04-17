وزير التعليم: جميع مدارس مصر ومناهجها تحت رقابتنا

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يقدم للطلاب ويدرس في المدارس ضمن منظومة التعليم المصري "أمن قومي".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" :لا توجد مدرسة في مصر إلا وتراقبها وزارة التربية والتعليم وتراقب أمنها المعلوماتي المرتبط بالمحتوى المعرفي الذي يلقن للطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تعمل على ربط الطلاب بسوق العمل وتطوير آدائهم ومهاراتهم ، مشيراً إلى أنه لا توجد وظائف ثابتة، حيث أن وظائف المستقبل اختلفت

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في زيادة عدد المدارس من 3 مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ بداية إنشائها عام 2018، لتصل الى ما يزيد على 70 مدرسة وهناك خطة لزيادة عدد المدارس التكنولوجية لتصل إلى 200 مدرسة تكنولوجية في المستقبل القريب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لديها خطة استراتيجية للتعليم الفني، ويعد عامل التشغيل أهم العوامل ضمن رؤية الوزارة وتطوير مهارات طلاب "التعليم الفني" وربطه بالاقتصاد المصري، بالأهم هو جودة التعليم، فالتعليم ليس بالكم ولكن بالكيف ولابد من دراسة التحديات وتطويرها، وهناك خطة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستند على 5 محاور أساسية لتحسين جودة التعليم الفني، منها تحسين جودة التعليم بإنشاء هيئة جديدة مختصة " اتقان " وتطوير معايير جودة التعليم، وتحسين مهارات المعلمين فالمعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية وبناء مناهج تعليمية جديدة مبنية على أسس" منهجية الجدارات، ومشاركة رجال الاعمال وأصحاب المشروعات لتشغيل وتطوير مهارات الطلاب وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ونجحت وزارة التربية والتعليم من خلال خلق مسارات جديدة للطلاب وإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة.