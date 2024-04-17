ياسمين عبد العزيز تثير الجدل في أحدث إطلالة| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وتألقت ياسمين بلوك كاجوال، بالجينز والتوب الأسود، ولاقت تفاعلاً كبيراً من محبيها.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كانت الفنانة وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

مسلسل ضرب نار

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشاركها في بطولته الفنان أحمد العوضي، وعدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، وأخرون.