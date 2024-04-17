صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن خبر صادم لجمهور النادي الأهلي في بعثة الكونغو لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “مروان عطية خارج قائمة الأهلي في رحلة الكونغو”.

وتقام المواجهة الحاسمة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره مازيمبي، السبت المقبل، الموافق العشرين من أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب، بين فريقي الأهلي ونظيره مازيمبي الكونغولي، السبت الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.