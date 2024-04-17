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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توقعات صندوق النقد تعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري

إبراهيم عبد النظير
إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب: “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.

وأضاف عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري، تعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.

كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3% العام الجاري.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر ، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.

وتشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريح سابق، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%. 

صندوق النقد الدولى الإصلاح الاقتصادى المؤسسات الدولية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واشنطن

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