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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Camon 30 Premier |صور

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن هاتف Tecno الذكي بإمكانيات خارقة وسعر معقول يمكنك اختيار الهاتف الذكي" Camon 30 Premier " الذي يوفر مزايا تصوير فيديو محسنة تلبي احتياجات كل من الهواة والمحترفين.

وفقا لموقع gizchina من المقرر أن يتم طرح الجهاز للبيع  في أوائل شهر مايو

ويأتي هاتف Camon 30 Premier مزودًا بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس يصل قدره إلى حوالي 6.77 بوصات وبدقة يصل قدرها 1264×2780 بكسل و سطوع قدره 1400 شمعة .

ويستخدم Camon 30 Premier مستشعر الصور من سوني، وهو IMX890 بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة.

أما عن الآمكانيات الآخرى التي يتميز بها الهاتف فيأتي مزود  بعدسة بيريسكوب وبدقة يصل قدرها 50 ميجابكسل من  إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل و ضبط تلقائي للصورة.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 Ultra، و مزودًا ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تعد قادرة على العمل 7 ساعات أو 8 ساعات من مشاهدة الفيديو بشحنة واحدة.

ولم تعلن شركة Tecno عن السعر الدقيق للهاتف، والتي أكدت أنه يختلف وفقًا للأسواق الفردية.

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