قرار مهم من حكومة دبي بسبب الأحوال الجوية الراهنة

أصدرت حكومة دبي قرارا بتمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (18 أبريل و19 أبريل 2024).

وبحسب الحكومة في دبي؛ فإن ذلك يأتي دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ في الإمارة.

فيما استثني القرار الإماراتي من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية - «دي بي ورلد»، ذكرت في وقت سابق أنّ جميع عمليات «ميناء جبل علي» تواصل عملياتها بصورة طبيعية بالرغم من الأحوال الجوية الراهنة.

وقالت المجموعة في بيان لها ، أنّ جميع الصالات والبوابات التابعة للميناء مفتوحة مع مراعاة احتمالية حدوث تأخير طفيف، نظراً لازدحام الطرق.

واتمت بيانها " نعمل عن كثب للحد من أي تأخير، ونتوقع بأن نتجاوز ذلك في غضون 24 ساعة.

وكانت السحب الركامية المتشكّلة على المناطق الساحلية بدأت بالتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية حتى بعد ظهر امس، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الإماراتي؛ فمن بعد عصر امس حتى صباح الأربعاء بدأت موجة أخرى من المناطق الغربية تشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، منوهاً بأن بعض السحب الركامية تتكوّن على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء.

ودعا المركز إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، لافتاً إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.



وأفاد المركز بأن الطقس اليوم يكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط، يصبح خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شمالاً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، منوهاً بوجود فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.