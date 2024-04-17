عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بروتوكول تعاون بين الجامعة العربية و«اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي» في المجال الإعلامي

السفير رشيد خطابي
السفير رشيد خطابي والدكتور عمرو الليثي

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في  قطاع الإعلام والاتصال، واتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي، بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، في المجال الإعلامي.

جاء ذلك في إطار توطيد العلاقات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وتكريسا لسياسة انفتاح الأمانة العامة على مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وسعيا لتعزيز التعاون الإعلامي وتعميق الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء.

وُقِّعَ البروتوكول بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد ــ رئيس قطاع الإعلام والاتصال عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عن الاتحاد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويشمل هذا البروتوكول، عدة مجالات للتعاون، تتعلق بصفة اساسية بالتكوين والتدريب والتأهيل في مجال الاعلام والصحافة، وتوطيد التبادل الإعلامي بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإعلام، وتنظيم الفعاليات الإعلامية المشتركة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.

 وصرح السفير أحمد رشيد خطابي ــ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الرغبة القوية لدى المنظمتين، في تنمية وتطوير التعاون المهني، بما يلبي متطلبات الجانبين ويساير التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة. 

 وأشاد السفير خطابي، بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون الإعلامي بين الدول العربية والإسلامية.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تقوية دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتعميق التواصل الإعلامي والثقافي.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التسامح والاعتدال ونبذ التطرف الإعلام والصحافة التعاون الاسلامي المجال الإعلامي تبادل الخبرات والمعرفة جامعة الدول العربية دول منظمة التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله .. هل يعاقب النائم عنها ؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة

بنك الطعام المصري يعلن عن تنفيذ برنامج "فيتامين د"للوقاية من هشاشة العظام

السعودية .. حدث مهم في المدينة المنورة يخص رحلة العمرة

لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها | شاهد

لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

إطلالة لافتة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ