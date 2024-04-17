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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة جوية إسرائيلية تضرب شمال شرق لبنان وسط تصاعد التوترات

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية عن تطور مهم حيث يُزعم أن إسرائيل شنت غارة جوية في عمق منطقة بعلبك شمال شرق لبنان. وبحسب ما ورد وقعت الغارة بالقرب من بلدة إيعات، وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا يتصاعد من الموقع المستهدف.

تقع منطقة بعلبك، التي تم تحديدها تاريخياً على أنها معقل لحزب الله، على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، مما يمثل توغلاً كبيراً في الأراضي اللبنانية. وتأتي هذه الضربة في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار شنه حزب الله في وقت سابق اليوم، مما أدى إلى إصابة 14 جنديًا وأربعة مدنيين.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع الغارة الجوية، مشيرة إلى أن طائرات حربية قصفت منطقة البقاع في الداخل اللبناني ردا على إطلاق النار على عرب العرامشة. وتشير التقارير إلى استهداف سهل العياط في منطقة البقاع بشكل محدد من قبل الطيران الحربي المعادي.

يسلط الحادث الضوء على التوترات المتصاعدة بسرعة بين إسرائيل وحزب الله، حيث ينخرط الجانبان في إجراءات انتقامية. ويثير تبادل الهجمات مخاوف بشأن احتمال حدوث مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار المنطقة.

في حين أن التفاصيل المحيطة بالغارة الجوية لا تزال محدودة، إلا أن الخبراء يحذرون من احتمال نشوب صراع أوسع إذا استمرت التوترات في التصاعد دون رادع. ويسلط هذا الوضع الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة السائدة في الشرق الأوسط، حيث وقع لبنان في مرمى نيران صراعات القوى الإقليمية.

ومع تطور الوضع، يراقب المراقبون الدوليون التطورات عن كثب، مشددين على ضرورة ضبط النفس والجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد والتخفيف من تأثيره على السكان المدنيين. تعتبر الغارة الجوية بمثابة تذكير صارخ بتقلب المنطقة والحاجة الملحة للحوار ووقف التصعيد لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

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