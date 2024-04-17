عمل رياضة روحية لآباء إكليريكية المعادي

استضافت الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، للقيام بعمل رياضة روحية لآباء الإكليريكيّة، في الفترة من الخامس عشر، وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

دارت تأملات الرياضة حول: أهمية المذبح والإفخارستيا في حياة الكاهن، مقاييس الكاهن الناجح، كيفية اجتياز الأزمات التي يمر بها الكاهن، والبحث عن الأخوة في نص علاقة يوسف الصديق بإخواته.

وفي نهاية الرياضة الروحية، شكر الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية نيافة الأنبا بشارة، على ما قدمه من كلمات محبة، لخير الأنفس.