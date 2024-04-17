الحديث عن السمات الطيبة للشعب.. زيارة نائب القنصل الأسترالي لإيبارشية أسوان|صور

استقبل نيافة الأنبا بيشوي اسقف أسوان في مقر المطرانية بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، أمس، السيدة إستر كيم سكرتير ثان ونائب القنصل الأسترالي بالقاهرة وبرفقتها السيدة فرح آدم الباحثة بالسفارة الأسترالية.

وأجرى لهما نيافته جولة في الكاتدرائية ومزار مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان السابق.

كما تحدث عن السمات الطيبة التي تميز المجتمع الأسواني، والمحبة والترابط الذي يميز شعب المحافظة، وأيضًا مدى التعاون الكبير مع القيادات التنفيذية والدينية والمحلية بالمحافظة.

وحدثهما نيافته في نبذة مختصرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق ولغتها القبطية وألحانها التي تعود إلى آلاف السنين.