إطلاق النسخة الأولى من المهرجان الثقافي السنوي للجامعة الأمريكية بالقاهرة

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي السنوي “إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024” (AUC Tahrir CultureFest )، اليوم الأربعاء، بمقرها في التحرير، حيث يتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات التي تُركّز على مدينة القاهرة.

وانطلق المهرجان باحتفالية مسائية بحضور كوكبة من الشخصيات العامة البارزة والوزراء والمسئولين والكُتّاب والفنانين ورجال الأعمال وأساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث بدأت الأمسية بحفل استقبال تلاه افتتاح معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة وعرض لكورال القاهرة.

وفي كلمته في إفتتاح المهرجان اليوم، صرح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال، بأن حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير كان دوماً جزءاً من الحياة الفكرية والثقافية الغنية لهذه المنطقة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يضيف المهرجان الثقافي السنوي الجديد فصلاً آخر إلى هذا التاريخ.

وأضاف "يستند المهرجان إلى التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثابت تجاه الحي والمدينة التي تمثّل موطننا. ونأمل من خلاله (المهرجان) أن نسهم في الجهود الرامية إلى استعادة الحيوية الفكرية والثقافية لمنطقة وسط القاهرة. وسيقدم لكم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين بالجامعة على مدار الأسبوع مناقشات ومعارض فنية وعروض حول مدينة القاهرة. آمل أن تحضروا الفعاليات التي تناسب اهتماماتكم".

جدير بالذكر أن إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 هو حدث ثقافي على مدار أسبوع تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتد أنشطته حتى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، حيث يتضمن معرضاً للكتب بالتعاون مع مكتبات تنمية ومعرضًا فنياً تاريخيا لمحفوظات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وورش للحرف اليدوية القاهرية، ومجموعة مختارة من العروض الفنية وسلسلة من حلقات النقاش وورش العمل التي تضم متحدثين من الخبراء والمتخصصين في موضوعات مختلفة عن القاهرة.

وفيما يلي مقتطفات من الفعاليات البارزة المقرر إقامتها أيام 18 و19 و20 أبريل. للاطلاع على البرنامج الكامل، يرجى الضغط على الرابط الخاص بكل يوم من أيام المهرجان.

الخميس 18 أبريل 2024

قراءات شعرية من الأعمال الكلاسيكية للشاعر سيد حجاب، القاعة الشرقية، من الساعة 1:00 إلى 2:00 مساءً.

وستتضمن الجلسة قراءات لطلاب مركز دراسة اللغة العربية للوافدين، يليها عرض موسيقي للطبـلة بواسطة فريق طبلة الست.

ويلي ذلك نقاش مفتوح - مبادرات قاهرية: فيها حاجة حلوة، القاعة الشرقية، من الساعة 5:00 إلى 6:00 مساءً، وستناقش هذه الجلسة مبادرات لأربعة شباب من القاهرة مستوحاة من مدينتهم. ستتناول الجلسة أيضاً عرضاً لمشروعاتهم، وأبرز أعمالهم المتعلقة بالقاهرة والتحديات التي يواجهونها.

والمتحدثون في هذه الجلسة، هم عبد العظيم فهمي، مؤسس سيرة القاهرة؛ وأميرة عيد، مؤسسة وصال ورلد واختصاصية اتصالات؛ ومحمد حمدي، مؤسس رسم مصر وأستاذ الفنون الجميلة بجامعة حلوان؛ وسامية الخضاري خريجة عام 2015، مؤسسة قاهرواية وكبيرة مصممي الجرافيك، إنفومينيو.

وتدير النقاش الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض ومناقشة "مِش ذنبك" حول التحرش الجنسي، القاعة الشرقية، من الساعة 7:00 إلى 8:00 مساءً.

،عرض مسرحي وجلسة نقاش حول التحرش الجنسي في مصر. ستتناول المناقشة التي تلي العرض ظاهرة التحرش الجنسي وكذلك جهود توعية المجتمع وتقليل الحوادث وتمكين الضحايا من التحدث علانية.

والمتحدثون هم كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ وفرح شاش خريجة الجامعة عامي 2009 و2012، المؤسس المشارك Community Hub؛ وجيليان كامبانا، أستاذة الفنون والعميد المشارك لدراسات البكالوريوس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تدير النقاش د.دينا أمين، الأستاذ المشارك للفنون ومديرة برنامج المسرح.

الجمعة 19 أبريل 2024

مناقشة مفتوحة – منطقة وسط البلد تتحرك: النقل النشط ومدينة الدقائق المعدودة، القاعة الشرقية، من الساعة 10:00 إلى 11:30 صباحًا.

وتناقش الجلسة المفاهيم الرئيسية للتنقل الحضري المستدام ودمجها مع النقل النشط.

وتهدف الجلسة إلى استكشاف المفاهيم الرئيسة لتصميم المدن فيما يتعلق بالبنية التحتية، والدراجات، والتنقل النشط، والتنمية العمرانية المستدامة.

والمتحدثون هم: د. عبير الشاطر، أستاذة تصميم وتخطيط المدن، جامعة عين شمس، والأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وأحمد ضرغامي، مسؤول الخدمات الأساسية وبرنامج تغير المناخ، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)؛ وخليل شعت، مستشار تطوير المناطق العشوائية لمحافظ القاهرة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ؛ ورفيق ياني، شريك التنقل النشط، ITDP أفريقيا؛ وسارة جمال، مديرة مشروع بادل وكايرو بايك؛ وشهاب أبوزيد، مدير البرامج، مؤسسة ندا للسلامة على الطرق المصرية؛ ويوسف النمر، مدير مشروع تبديل. يدير المناقشة مؤمن الحسيني، أستاذ مساعد الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويلي ذلك، مناقشة كتاب - اكتشاف القاهرة العثمانية: استكشاف العمارة الدينية من السلطان سليم إلى نابليون، القاعة الشرقية، من الساعة 4:00إلى 5:00 مساءً.

تنظم دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هذه المناقشة التي ستتناول كتاب "القاهرة العثمانية: استكشاف العمارة الدينية من السلطان سليم إلى نابليون"، من تأليف الراحلة د. شاهندة كريم، أستاذ مساعد متميز للفن والعمارة الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. المتحدثة منى الماحي، مدرس غير متفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويلي ذلك، مناقشة مفتوحة - القاهرة: رواية وراوٍ، القاعة الشرقية، من الساعة 7:00 إلى 8:00 مساءً، ينظمها دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مكتبات تنمية.

وستتناول المناقشة القاهرة في حكايات الرواة وروايات الكتاب والأدباء. المتحدثون هم القاضي والروائي أشرف عشماوي؛ والكاتب والشاعرعمر طاهر. يدير المناقشة صانع المحتوى عمر المعداوي.

ويلي ذلك، عرض موسيقي - ليلة في عماد الدين: فرقة الورشة المسرحية، قاعة إيوارت التذكارية، من الساعة 8:00 إلى 9:30 مساءً.

السبت 20 أبريل 2024

مناقشة مفتوحة - مستقبل الشركات الناشئة في القاهرة، مبنى الجريك كامبس، من الساعة 1:00 إلى 2:00 مساءً.

وتتناول المناقشة مشهد ريادة الأعمال بوسط البلد، وتستعرض وجهات نظر متنوعة من رواد الأعمال والمتخصصين والخبراء الأكاديميين، لتقديم رؤية شاملة عن بيئة الشركات الناشئة في وسط البلد.

والمتحدثون هم أميرة سليم، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة كيناه؛ ومحمد ناجي، مدير عام دبليو آر كيه بلس؛ وتامر عازر، شريك في مجموعة الشروق بارتنرز. تدير المناقشة بسمة الصباح فريد خريجة الجامعة عام 2016، شريك مشارك في صواري فينتشرز.

ويلي ذلك، مناقشة مفتوحة - بيوت القاهرة بين الماضي والحاضر، القاعة الشرقية، من الساعة 2:00 إلى 3:00 مساءً، تتناول بيوت القاهرة في العصر المملوكي والعثماني والفترات اللاحقة في ضوء أعمال الترميم.

والمتحدثون هم د.برنارد أوكين، أستاذ الحضارة العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وشويكار الغرابلي خريجة عام 1997، مديرة شويكار للتصميم وأمنية عبد البار، زميلة متحف فيكتوريا وألبرت ورئيسة قسم التطوير بمؤسسة إنقاذ التراث المصري. يدير المناقشة صانع المحتوى بشير شوشة خريج عام 1996، صانع محتوى.

ويلي ذلك، مناقشة مفتوحة - تطور القاهرة: إعادة تصور وسط البلد، قاعة إيوارت التذكارية، من الساعة 6:00 إلى 7:00 مساءً، تستكشف التنوع الطبوغرافي لمعالم القاهرة وكيف يقترن التراث بروح الابتكار الإبداعي وإعادة استخدام المباني القائمة.

والمتحدثون هم كريم شافعي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الإسماعيلية للتنمية العقارية؛ ومي الإبراهيمي، مؤسسة مجاوره؛ ومؤمن الحسيني، أستاذ مساعد الهندسة المعمارية.

وتديرالمناقشة د. ماجدة مصطفى أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويلي ذلك، مناقشة مفتوحة - تطور الإعلام في القاهرة، القاعة الشرقية، من الساعة 7:00 إلى 8:30 مساءً.

ويعرض قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في المناقشة تاريخ الإعلام المصري خلال المائة عام الماضية، بما في ذلك البرامج الإعلامية وشخصيات الإعلام الأكثر شهرة، بالإضافة إلى تطور وسائل الإعلام على مدار القرن الماضي.

والمتحدثون هم علاء الغطريفي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم؛ وعلاء الشيخ، المدير الإبداعي في FP7 MCCAN Cairo؛ ومحمد علي خير، صحفي ومقدم برامج إذاعية؛ وسناء منصور، مقدمة برامج تليفزيونية. ويدير المناقشة رامي رضوان، مذيع تليفزيوني و خريج عام 2016.

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