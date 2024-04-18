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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة رغم تأثير تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية

صدى البلد

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل جماعي مع ختام تعاملات جلسة امس الأربعاء، على الرغم من تأثر الأسواق العالمية بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي بددت الآمال بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وأغلق المؤشر Stoxx 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.2%، مع ارتفاع أسعار السلع المنزلية بنسبة 1.8% لتقود المكاسب.

وحافظ مؤشر DAX الألماني على استقراره، وكسب مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.62%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.35%.

وارتفعت أسهم المجموعة الفاخرة LVMH بما يصل إلى 5.2% بعد أن سجلت الشركة نمواً متواضعاً في مبيعات الربع الأول، قبل تقليص المكاسب. وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 3.2%.

إلى ذلك، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم في المملكة المتحدة تراجع إلى 3.2% في مارس، أي أقل بقليل مما توقعه الاقتصاديون، حيث يراقب المستثمرون علامات متى قد يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة.

ويوم الثلاثاء، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم على جبهة التضخم قبل أن يبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أنه كان هناك "عدم إحراز لمزيد من التقدم حتى الآن هذا العام، بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2٪".

وفي المقابل تباين عمليات التداول في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بعد عمليات البيع واسعة النطاق يوم الثلاثاء، في حين كانت الأسهم الأمريكية متباينة، اليوم الأربعاء؛ بعد أن حقق مؤشر S&P 500 خسائره لليوم الثالث على التوالي.

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