رسميا| أرسنال خارج بطولة كأس العالم للأندية 2024

تأكد بشكل رسمي غياب آرسنال الإنجليزي عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد أن ودع الجانرز بطولة دوري أبطال أوروبا من الدوري ربع النهائي هذا الموسم أمام بايرن ميونخ.

وتعادل آرسنال مع بايرن ميونخ ذهابا على ملعب الإمارات بنتيجة 2-2، بينما خسر الجانرز في الإياب بنتيجة هدف دون رد أحرزه جوشوا كيميتش.

وستضم نسخة كأس العالم الموسعة فريقين فقط من إنجلترا، هما مانشستر سيتي وتشيلسي.

وحصل البلوز على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، بينما توج مانشستر سيتي بنفس البطولة في 2023.

وكان آرسنال يستطيع تأمين مقعد ثالث لإنجلترا في البطولة العالمية إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وستضم النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 32 فريقا، منها 12 ممثلا لقارة أوروبا.