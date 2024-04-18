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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك كان سبب شهرتك ولا يصح التقليل منه..إعلامي يوجه رسالة غاضبة لكهربا

صدى البلد

انتقد الإعلامي  إبراهيم عبد الجواد تصريحات نجم الأهلي  محمود كهربا بعد مباراة القمة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد : انت ماشي زي الفل يا كهربا وأرقامك مع الأهلي تشهدلك ولكن تصريحاته غير موفقة تماما.

وتابع : نادي الزمالك كان سبب شهرت وبيتك مفتوح منه ولا يصح التقلل منة و لازم تصون العيش والملح ودا الاصل و الرجوله و الجدعنة  الي متعودين عليها  .
 

وكان قد وجه نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا  رسالة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا عبر خاصية الاستوري : شكرا من قلبي لكل الناس الي سألت عليا انا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكوا اما بالنسبة للناس الي متعودين على التمثيل و الأفلام و ادعائهم للمرض دي مش طريقتنا الحمد لله ولا عمري هدعي المرض عشان مكسب أو خساره.

وتابع: بس معلش اصل احنا مش متعودين على الخسارة ولا عارفين احساسها و مش متعودين عليها زي ناس كتير مش بيأثر فيهم لانها مش جديدة عليهم ،و بشكر الجمهور اللي علطول في ضهرنا و ربنا يديم علينا نعمه جمهور الأهلي .

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

كهربا تصريحات محمود كهربا مباراة القمة الاعلامي إبراهيم عبد الجواد

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