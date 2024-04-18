لماذا أدان الغرب حرب أوكرانيا وأيد حرب غزة؟.. أحمد المسلماني يوضح

خصص الإعلامي أحمد المسلماني، فقرة خاصة من برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة، للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة، وتعامل الغرب مع حرب أوكرانيا وغزة.

وقال "أحمد المسلماني"، إن أزمة الحرب الأوكرانية لم تكن ستحدث لولا تعامل الغرب بغطرسه مع روسيا، متابعا: أمريكا تصرفت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بغطرسة واضحة مع روسيا.

وأكمل: الغرب اتخذ مواقف عديدة صارمة ضد الحرب الأوكرانية، متابعا: الغرب وقف ودعم أوكرانيا ولم يدعم فلسطين ومنع وقف إطلاق النار بكل السبل خلال كل أشهر الحرب.

واسترسل: الغرب يدور مع مصلحته أيا كانت، ولذلك يقف الغرب ضد غزة ويدعم إسرائيل بكافة السبل، مما ادى إلى تمادي إسرائيل في الحرب الغاشمة على قطاع غزة.