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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دبلوماسي سابق: طول أمد الحرب في غزة وتوسيعها يساهم في استمرار الحكومة الإسرائيلية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إنّ طول أمد الحرب في غزة وتوسيعها يساهم في استمرار الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن العالم انشغل بالهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي عن القضية الفلسطينية لفترة مؤقتة.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أنظار العالم ورؤية القوى الإقليمية والدولية تجاه غزة والقضية الفلسطينية لن تتأثر إلا لفترة وجيزة حتى يجرى إجهاض محاولة اليمين الإسرائيلي القفز بالمشهد إلى المزيد من العنف عن طريق استهداف متعمد للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وتابع الدبلوماسي السابق: "الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية سعت إلى إغراق المنطقة في وحل جديد من العنف باقتحام رفح الفلسطينية وعندما تصدت لها دول مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعندما اتضح لليمين الإسرائيلي أنه لن يستطيع تمديد أجل النزاع ومدة العنف حيث يستهدف في المقام الأول الوصول بالأربع الأشهر المقبلة حتى يتلقفه اليمين الجمهوري المتطرف في حال انتخابه حتى يكون بايدن غير قادر على التأثير على إسرائيل وتغيير حكومتها التي تعلم تماما أنها في اليوم التالي لوقف الحرب ستُحاسب".

وزير الخارجية الحرب في غزة غزة الحكومة الإسرائيلية الهجمات الإيرانية

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