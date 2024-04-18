حذرته.. حسام عاشور يكشف لأول مرة حديثه مع إمام عاشور

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي السابق حسام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسام عاشور عبر حوار تليفزيوني مع الاعلامي شوبير : حذرت إمام عاشور وكنت عارف أنه هيوصل للمرحلة دي وفعلا حصل اللي قلت عليه بالضبط ،لاني قولتلة انت ممكن تعور نفسك و بتحط نفسة في مواقف ممكن تتدرب او تتتصاب فيها ، وحتي وقعته في المنتخب مش صح وكان لازم يقع بفن .



علي الجانب الاخر قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو؛ لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وحرص محمد شوقي، على التنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.