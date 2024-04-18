وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان المسجد الشرقي بقرية العامرة غدًا

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المسجد الشرقي بقرية العامرة مركز منوف بمحافظة المنوفية غدًا الجمعة 19 أبريل 2024م بإذن الله تعالى، ويؤدي الدكتور/ محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطبة الجمعة بعنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟".

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

برلماني : الأوقاف حققت نجاحات كبيرة في تنمية وعي المواطنين بالحفاظ على الوطن

أكد النائب/ رزق جالي نصر الله عضو مجلس النواب أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في تنمية الوعي لدى المواطنين بكيفية الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، موجهاً التهنئة والتحية القلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما حققه الأئمة والدعاة والواعظات وجميع القيادات والعاملين بوزارة الأوقاف في خدمة الدعوة الإسلامية طوال السنوات الماضية بصفة عامة وخلال شهر رمضان من العام الجاري بصفة خاصة وتنفيذ تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بكل ما يتعلق من ملفات ومهام تتعلق بالوزارة.

وقال " جالي " في بيان له أصدره اليوم : لقد كانت مساجد الله في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى عامرة بروادها من الأسر المصرية بشيوخها ونسائها ورجالها وأطفالها خلال شهر رمضان في صورة غير مسبوقة ، مشيداً بقدرة وزير الأوقاف على تنفيذ الخطة التي وضعها مع قيادات الوزارة لكل ما يتعلق من برامج وملفات خلال شهر رمضان.

كما أشاد النائب/ رزق جالي نصر الله بحرص الدكتور/ محمد مختار جمعة على تكريم جميع شركاء النجاح في الشهر الكريم من القيادات والأئمة والدعاة والواعظات وقراء القرآن الكريم، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من تم تكريمهم هم رمز لجميع العاملين بالحقل الدعوي وتقديمه الشكر للقراء والعلماء والأئمة والواعظات والمبتهلين الذين ساهموا في إحياء ليالي الشهر الكريم على مستوى الجمهورية، وأن ما تم في شهر رمضان هذا العام هو أنموذج للعمل الجماعي المؤسسي، حيث أدرك الجميع أن العمل الجماعي هو القوة ذاتها وأن المساجد التي حدث فيها تنوع في القراءة والإمامة والدروس كانت الأكثر ثراءً وإقبالا وحيوية على مدار الشهر الكريم، ومناط الأمر هو إخلاص النية لله (عز وجل)، وإن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله (عز وجل) يراك.

وكان وزير الأوقاف قد أكد أن شهر رمضان شهر كريم عمت فيه السكينة والطمأنينة مصر كلها بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل ما قرئ من القرآن الكريم وما كان من مجالس العلم ومجالس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع قيادة حكيمة تأخذ بأقصى الأسباب، وإن بلدًا يقرأ فيه القرآن ليل نهار ويصلى فيه على النبي (صلى الله عليه وسلم) آناء الليل وأطراف النهار ويأخذ أهله بالأسباب لا يضام أبدًا، والسكينة كما تحدث للأفراد تحدث للدول والأمم والمجتمعات فما المجتمع إلا مجموعات من الأفراد.

وسلم وزير الأوقاف بطاقة عضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لكل من: القارئ الشيخ/ طه النعماني، والقارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني، اللذين شاركا في افتتاح وختام اللقاء، وسيتم تسليم بطاقة العضوية لباقي القراء أعضاء اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم. كما كرَّم جميع الأئمة والواعظات والإداريين وسلم المكرمين شهادات تقدير لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان، ووجه بصرف مبلغ 2000 جنيه لكل من المكرمين من الأئمة والواعظات والقراء والمبتهلين والأئمة الموفدين .