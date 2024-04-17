الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر مايو المقبل

حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وجاءت على النحو التالي..

خطبة الجمعة الأولى : أمانة العامل والصانع وجزاؤها

خطبة الجمعة الثانية : التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع

خطبة الجمعة الثالثة : واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

خطبة الجمعة الرابعة : ما على الحاج قبل سفره

خطبة الجمعة الخامسة : حق الله في المال.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم دورات تدريبية في ريادة الأعمال ينفذها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستهدف هذه الدورات الشباب والفتيات المهتمين بهذا المجال من خريجي الجامعات المصرية وطلابها ، وستكون الدورات الخمس الأولى مجانًا بالأماكن الآتية :

1. مركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور بالعباسية .

2. مركز الثقافة الإسلامية بالمسجد الجامع بمدينتي .

3. مركز الثقافة الإسلامية بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

4. مركز الثقافة الإسلامية بالعجمي بالإسكندرية.

5. ⁠مسجد شوقي المتيني بالتجمع الخامس بالقاهرة.



علمًا بأن الدورة ستكون مدتها (6) ساعات على يومين ، كل يوم (3) ساعات.