غرفة شركات السياحة: ازدياد أعداد الزائرين الأتراك لمصر بسبب تيسيرات التأشيرات

أكد هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحوار الوطني كان الغرض منه الوصول لافكار حتى تساعد على حل المشاكل التي تواجه قطاع السياحة.

وقال هاني بيتر، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن قطاع السياحة هو القطاع الوحيد الذي يتعامل فيه الجميع بدءا من المواطن والذي يعطي انطباع جيد للدولة للسائح الذي يزور مصر، وصولا إلى المسئولين الذين يسهلون اجراءات الوصول والأقامة.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن أزدياد أعداد السياح الاتراك لمصر بسبب تيسيرات الحصول على التأشيرات.