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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غرفة شركات السياحة: التسويق العالمي أهم بند في روشتة التطوير

هاني بيتر، عضو غرفة
هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة

قال هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن قطاع السياحة في مصر حقق في عام 2023 ، ما يقارب من 14.7 مليون سائح هو رقم غير مرضي، متابعا: الأحداث الإقليمية والحروب والصراعات في المنطقة والشرق الأوسط أدت إلى تأثر السياحة المصرية.

وأضاف هاني بيتر، خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"،  كان من المتوقع أن تتخطى مصر 16 مليون سائح خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تحتوي على نصف آثار العالم وبها شواطئ وشعب مرجانية متنوعة.

واسترسل: مصر تمتلك مناخ جيد وشواطئ جيدة وسياحة علاجية ومفردات سياحية وكان لابد أن نتخطى الأرقام السياحية المرتفعة.

وشدد على أن التسويق للسياحة هو أهم بند في روشتة التطوير الحالية، منوهًا بأن الجيل الحالي غير مهتم بالحضارة القديمة بشكل كبير والمهتم هم الأكبر سنًا، وهناك دول عديدة حققت تقدمًا سياحيًا ملحوظًا رغم عدم امتلاكهم إمكانيات مصر.

 

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